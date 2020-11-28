Стало известно, сколько будет стоить родстер "Крым" на самом деле

В 2016 году представителями КБМ "Национальный родстер" была озвучена цена молодежного родстера "Крым" - 650 000 рублей, и несмотря на то, что за эти годы в экономике произошло много изменений, конструкторское бюро стремиться удержать эту планку стоимости.

На данный момент, как сообщает "Хабр", планируемая стоимость "Крыма" - 650-750 тысяч рублей. Для этого необходимо соблюдение двух условий: получение конструкторским бюро машинокомплектов от АвтоВАЗа по заводским ценам и объём выпуска не менее тысячи автомобилей в год.

Ранее "РГ" сообщала, что КБМ почти договорилось с АвтоВАЗом о поставке машинокомплектов, но на каких условиях будет осуществляться сотрудничество, пока неизвестно. Что касается второго аспекта, то на первых порах его сложно будет соблюсти из-за ограниченных возможностей для достижения обозначенного объёма выпуска.

Отмечается, что рассматривается вариант продажи "Крыма" кит-каром: набором для сборки автомобиля, который будет стоить дешевле, чем готовый родстер в базовой комплектации.

Известно, что "Крым" может получить не только вазовский двигатель мощностью 106 л.с., который может агрегатироваться с 5-ступенчатой МКП и 7-диапазонным "автоматом" российской компанией КАТЕ, но и новый силовой агрегат во главе с мотором L4 2.2 литра разработки НАМИ.

Мощность последнего может варьироваться от 245 до 300 л.с., а пиковый крутящий момент составляет 380 Нм. На данный момент у российских поставщиков нет готовых решений по автоматической коробке передач, которая смогла бы обеспечить запас по крутящему моменту. В связи с этим рассматривается вариант установки "автомата" иностранного производства, но, вероятно, в таком случае итоговая стоимость "Крыма" может оказаться выше заявленной.