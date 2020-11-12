Родстер "Крым" получит российский "автомат" и двигатель от Aurus

В конце октября "Российская газета" рассказывала о том, что родстер "Крым" получит российский "автомат" КАТЕ и некий новый двигатель.

Мы обратились в пресс-службу конструкторского бюро молодёжи "Национальный родстер" (КБМ) по данной теме. Удалось узнать предварительную линейку силовых агрегатов модели.

Первый вариант двухместного спорткара будет иметь 1,6-литровый двигатель ВАЗ-21127 мощностью 106 л. с. и стандартную 5-ступенчатую "механику".

Во втором варианте может быть использована отечественная 7-ступенчатая автоматическая трансмиссия КАТЕ FT703. "Автомат" будет стыковаться с мотором ВАЗ-21127 (106 л. с.) или с его более мощной (форсированной) версией. Коробка уже прошла полный комплекс испытаний в составе автомобиля Lada Kalina и зарекомендовала себя с хорошей стороны.

Третий вариант оснастят двигателем L4 объёмом 2,2 литра (245 л. с., 380 Нм), который был разработан ФГУП "НАМИ" в рамках проекта "Единая модульная платформа" для люксовых автомобилей Aurus. Для L4 запаса по крутящему моменту у 7-ступенчатой АКП не хватает. Специалисты КБМ и "НАМИ" сейчас прорабатывают наиболее оптимальные варианты. Возможно придётся использовать "автомат" иностранного происхождения.

Пока рано говорить о точных диапазонах цен на различные комплектации родстера "Крым". В случае использования компонентной базы Lada Granta он должен стоить от 650 000 до 700 000 рублей соответственно.

Напомним, КБМ сейчас работает над третьей версией "Крыма". Дизайн будущей серийной модели уже запатентован.