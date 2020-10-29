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29.10.2020 16:05
Рубрика: Российский автопром

Родстер "Крым" получит российский "автомат" и новый двигатель

Текст: Константин Руссов
Фото: www.facebook.com/kbm.roadster/ Фото: www.facebook.com/kbm.roadster/
Фото: www.facebook.com/kbm.roadster/

Конструкторское бюро молодёжи "Национальный родстер" активно создаёт силовые рамы третьего прототипа родстера, который получит новый дизайн, пересмотренную подвеску и силовой агрегат.

Фото: скриншот с youtube.com
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Ожидается, что именно третий прототип пройдёт полный цикл сертификационных тестов и станет серийным. Как пишет "Хабр", авторы проекта работают над виртуальным двойником прототипа. Дизайн новинки запатентовали ещё в конце 2019 года.

Пространственная рама новой конструкции стала на 100 кг легче, чем у второго прототипа. Автомобиль получил автоматизированный механизм складывания крыши, сзади сидений появились дополнительные боксы для вещей.

КБМ "Национальный родстер" также основательно пересмотрели подвеску и рулевое управление, колея увеличилась на 70 мм - плюс к свободному месту в салоне и устойчивости на дороге.

Для нового "Крыма" заявлена 7-ступенчатая автоматическая коробка производства российской компании КАТЕ, поставляющей трансмиссию для проекта Aurus. О двигателе ничего не сообщается, но вряд ли "автомат" будет стыковаться с прежним вазовским мотором с индексом 21127 объёмом 1.6 литра.

Выпуск родстера "Крым" будет осуществляться совместно с АвтоВАЗом, во всяком случае, пока завод готов на поставку около десяти тысяч машинокомплектов в год.