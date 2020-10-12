Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
12.10.2020 16:01
Рубрика: Российский автопром

Родстер "Крым" будут делать рядом с АвтоВАЗом

Текст: Константин Руссов
Фото: www.родстеркрым.рф Фото: www.родстеркрым.рф
Фото: www.родстеркрым.рф

Пресс-служба Тольяттинского государственного университета сообщила, что АвтоВАЗ будет поставлять машинокомплекты для производства родстера "Крым". Объём поставок может достигать 10 тысяч в год.

Фото: www.instagram.com/mrmotorsport/
Создана 340-сильная Lada Granta с полным приводом

Проект по созданию национального молодёжного родстера "Крым" был инициирован МГТУ им. Н.Э. Баумана. В настоящее время создано два поколения автомобиля, ведётся работа над третьим, физических прототипов которого ещё не создано.

В рамках проекта была образована студенческая межвузовская корпорация, в которую входят технические вузы страны, заинтересованные в личном вкладе в развитие "Крыма". Они получают несущие системы ("Крым" - автомобиль, собранный на каркасной раме), на базе которых создаётся автомобиль с применением оригинальных разработок молодых специалистов вуза.

ТГУ входит в межвузовскую корпорацию - соглашение было подписано в июле 2020 года.

"ТГУ ежегодно будет получать от АвтоВАЗа до 10 тысяч автокомплектов в рамках реализации проекта межвузовской студенческой инженерно-технологической корпорации по созданию прототипа родстера, - говорится в сообщении университета. - Рассматривается вопрос о размещении технологической площадки для сборки автомобиля на территории Тольятти".

Ранее сообщалось, что авторы проекта "Крым" могут выпустить пикап на базе Lada 4x4 с турбодизельным двигателем.

#Lada