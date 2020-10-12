Родстер "Крым" будут делать рядом с АвтоВАЗом

Пресс-служба Тольяттинского государственного университета сообщила, что АвтоВАЗ будет поставлять машинокомплекты для производства родстера "Крым". Объём поставок может достигать 10 тысяч в год.

Проект по созданию национального молодёжного родстера "Крым" был инициирован МГТУ им. Н.Э. Баумана. В настоящее время создано два поколения автомобиля, ведётся работа над третьим, физических прототипов которого ещё не создано.

В рамках проекта была образована студенческая межвузовская корпорация, в которую входят технические вузы страны, заинтересованные в личном вкладе в развитие "Крыма". Они получают несущие системы ("Крым" - автомобиль, собранный на каркасной раме), на базе которых создаётся автомобиль с применением оригинальных разработок молодых специалистов вуза.

ТГУ входит в межвузовскую корпорацию - соглашение было подписано в июле 2020 года.

"ТГУ ежегодно будет получать от АвтоВАЗа до 10 тысяч автокомплектов в рамках реализации проекта межвузовской студенческой инженерно-технологической корпорации по созданию прототипа родстера, - говорится в сообщении университета. - Рассматривается вопрос о размещении технологической площадки для сборки автомобиля на территории Тольятти".

Ранее сообщалось, что авторы проекта "Крым" могут выпустить пикап на базе Lada 4x4 с турбодизельным двигателем.