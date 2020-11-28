В России предложили ужесточить ответственность для физлиц-иноагентов

Российские парламентарии предлагают лишать свободы физических лиц, занимающихся сбором данных о нацбезопасности и нарушающих административное законодательство об иностранных агентах. Об этом рассказал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс, пишет РИА Новости. До внесения в Госдуму законопроект направили в Верховный суд для отзыва, отметил Климов.

По его словам, за сбор информации оборонного характера срок лишения свободы может составлять до пяти лет, для тех, кто занимается политической деятельностью, - до двух с половиной лет, предусматриваются также штрафные санкции и общественные работы. Парламентарий указал, что законопроект согласуется с международной практикой в этой сфере.

Иноагентом могут признать физическое лицо, ведущее политическую деятельность или сбор информации оборонного характера на зарубежные средства.

Напомним, ранее временная комиссия Совфеда по защите госсуверенитета предложила прописать в законодательстве ряд мер по недопущению использования НКО, незарегистрированных организаций и физических лиц для вмешательства в дела России извне. Одно из предложений - признавать иностранным агентом общественные организации, не имеющие юридического лица, но ведущие политическую деятельность на зарубежные средства. Еще одно предложение комиссии - запретить гражданам, признанным иностранными агентами, занимать должности в государственных и муниципальных органах.