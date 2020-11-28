Внедорожник Rexton обновлен во имя спасения SsangYong от банкротства

В Южной Корее продажи "нового" SsangYong Rexton (Y450) стартовали в середине ноября, и вот - представлена глобальная версия, которая выйдет на рынок весной 2021 года. Это обновление может стать для компании, находящейся в затяжном кризисе, спасением.

То, что Rexton пройдёт через рестайлинг, а не полностью сменить поколение (несмотря на позиционирование в статусе "all-new"), сомневаться не приходилось: на новую генерацию у SsangYong попросту нет денег, и инвесторов, которые могли бы поверить в неё и "влить" финансы, - тоже.

Передняя часть изменилась: появились новые LED-фары, большая восьмиугольная решётка радиатора, пересмотренный бампер. Крылья и капот остались прежними. Сзади изменений меньше: переформован бампер, изменена начинка фонарей.

Фото: Пресс-служба SsangYong.

Салон преобразили за счёт руля с "ушами", изменённой обивки сидений из более дорогих материалов, виртуальной приборной панели 12.3 дюйма в дорогих версиях (в базовой идёт обычная аналоговая "приборка"), новой мультимедиа с экраном прежней диагонали 9.2 дюйма, селектора трансмиссии типа "джойстик".

Турбодизель 2.2 литра стал мощнее на 15 л.с., теперь его отдача составляет 202 л.с. Мерседесовский 7G-tronic остался в прошлом, на смену ему пришёл 8-диапазонный "автомат" Hyundai Motor Group. Таким образом, силовой агрегат идентичен устанавливаемому на автомобили марки Genesis. Rexton можно купить как с приводом на задние колёса, так и с подключаемым 4х4 с понижающей передачей.

В перечне ассистентов присутствуют адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в рамках полосы, контроль за "мёртвыми" зонами с функцией мониторинга пространства вокруг автомобиля в целях обеспечения безопасности пассажиров, помощник буксировки прицепа.

Цена на "новый" SsangYong Rexton на домашнем рынке - от 36.95 млн вон (2.53 млн рублей). Выход внедорожника на европейский рынок запланирован на март 2021 года. В России модель не появится.