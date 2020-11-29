Новости

Во Франции в ходе протестов пострадали 62 полицейских 13:16
Британских врачей начнут прививать от коронавируса с 7 декабря 13:06
Президент РАН: Академик Фортов был блестящим ученым и человеком большого мужества 13:01
Умер исполнитель роли Дарта Вейдера актер Дэвид Проуз 12:52
Умер сыгравший Дарта Вейдера в "Звездных войнах" актер Дэвид Проуз 12:46
Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери 12:38
Умер заслуженный хоккейный тренер Анатолий Антипов 12:37
Музей Победы опубликовал коллекцию писем красноармейцев своим матерям 12:31
Психологи рассказали, как создать настроение праздника во время пандемии 12:18
В Приднестровье проходит единый день голосования 12:12
В Сингапуре родился ребенок с антителами к COVID-19 12:06
Рой Джонс предложил провести реванш с Майком Тайсоном 12:00
Черчесов отреагировал на заявление ЦСКА по поводу Чалова 11:53
Синоптик рассказал о погоде в предстоящую зиму 11:43
В Иркутской области черные лесорубы срубили деревья на 14 млн рублей 11:36
Росгвардия восстановила боевые знамена внутренней стражи 11:33
Врач рассказала, на какое опасное состояние указывает ломота в теле 11:15
Аналитики назвали самые популярные направления путешествий минувшей осенью 11:13
Обнаруженный в Юте загадочный монолит исчез 11:06
В Москве зарегистрировано 6798 новых случаев COVID-19 10:53
Американцы потратили 9 миллиардов в "черную пятницу" на фоне пандемии 10:49
Мишустин увеличил квоты на обезболивающие средства 10:28
Во Франции арестовали полицейских за избиение музыкального продюсера 09:52
Умер академик Владимир Фортов 09:31
Оперштаб: Еще 5576 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
29.11.2020 12:18
Рубрика: Общество

Психологи рассказали, как создать настроение праздника во время пандемии

Текст: Алексей Иванов

Залогом хорошего настроения является позитивное восприятие окружающей действительности. Даже в период пандемии и связанных с ней ограничений в нынешних условиях можно увидеть что-то положительное, новые возможности, тогда и предстоящие праздники не будут омрачены ненужными переживаниями.

Такими советами накануне Нового года поделились психологи, пишет RT.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
В российских регионах готовятся отменить новогодние гуляния

- Человек, который перестроился и считает, что нестабильность - это хорошо, что в нестабильности можно добиваться большего, к любым изменениям окружающей среды будет относиться как к ресурсу, станет искать возможности, - считает клинический психолог, писатель Михаил Хорс.

Вместе с тем, полагает его коллега Наталья Варская, единого рецепта создания праздничного настроения, который сработал бы для каждого, нет. Стоит постараться определить, что именно доставляет вам радость, и воспроизвести это состояние.

- Каждый индивидуально цепляется за какие-то вещи, которые его радуют. Для кого-то собраться вместе с семьей уже радостно. И не нужны увеселительные заведения, тем более что вообще считается, что Новый год и Рождество - все-таки домашние праздники, - пояснила психолог.

Как уже писала "РГ", во многих регионах России в этом году решили отказаться от массовых праздничных мероприятий, а также от корпоративов. В большинстве случаев кафе и рестораны 31 декабря будут работать только до 22.00 или 23.00. Власти и медики призывают граждан встретить Новый год в кругу родных и близких.

Общество Здоровье Общество Ежедневник Праздники Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин увеличил квоты на обезболивающие средства
Матвиенко поздравила россиянок с Днем матери
Географический диктант пройдет на 6450 площадках
Захарова указала Берлину на невозможность говорить с РФ с позиции силы
Британские ученые оценили данные по российской вакцине от COVID-19
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов