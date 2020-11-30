ATP и WTA представили обновленные теннисные рейтинги

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) представили обновленные рейтинги. Однако в первых десятках изменений не произошло.

В мужском рейтинге лучшим из россиян остался Даниил Медведев. Он занимает четвертую строчку. Напомним, что в этом сезоне Даниил выиграл "Мастерс" в Париже и стал победителем Итогового чемпионата в Лондоне. Андрей Рублев, который взял пять титулов и получил путевку в Лондон, осваивается среди элиты и впервые в карьере завершает год в топ-8. Карен Хачанов замыкает 20-ку лучших.

Отметим также, что Евгений Донской, который не входит в первую сотню, опустился на одну строчку (123).

В женской классификации лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, сохранила за собой 33-ю позицию. В топ-100 стоят еще пять наших спортсменок: Светлана Кузнецова (36), Анастасия Павлюченкова (38), Вероника Кудерметова (46), Анна Блинкова (60), Дарья Касаткина (71) и Варвара Грачева (94). А вот Анастасия Потапова потеряла одну позицию и вылетела за пределы сотни (101).

Лидеры мировых рейтингов - серб Новак Джокович и австралийка Эшли Барти - на своих местах. Но если Джокович активно играл в этом сезоне, то Барти провела всего 14 матчей в самом начале года, а потом приняла решение досрочно завершить выступления по причине распространения коронавируса. Она все еще первая ракетка в том числе благодаря замороженному рейтингу.