Lada Xray с вариатором могут отозвать на ремонт из-за проводов

Дилеры Lada получили от завода-изготовителя предписание по проверке и устранению (в случае обнаружения) дефекта прокладки жгута проводов двигателя на семействе моделей Xray, оснащённых CVT-трансмиссией (вариатор Jatco).

Согласно предписанию, с которым ознакомилась редакция сайта "Лада.онлайн", на 3672 автомобилях Lada Xray с вариатором, отгруженных с 18 июня 2019 года по 6 июля 2020 года, может присутствовать отклонение трассы жгута проводов двигателя.

Возможная причина: при установке на заводе кузовная часть жгута была перекручена на 360 градусов. Для соблюдения номинальных параметров (есть в предписании) дилерам предписано отсоединить кузовную часть жгута и перекрутить по часовой стрелке с исправлением образовавшихся заломов и складок.

Порядок действия в том случае, если у жгута проводов повреждена изоляция вследствие трения, не описывается.

В связи с обнаруженным производственным дефектом АвтоВАЗ может объявить отзывную кампанию, второй вариант - сервисная кампания, в ходе которой дилеры устранят неисправность во время очередного визита владельца на станцию техобслуживания.

В конце октября была объявлена отзывная кампания воспламеняющихся Lada Vesta и Xray.