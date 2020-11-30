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30.11.2020 17:48
Рубрика: Власть

МИД РФ: Виновные в убийстве иранского ученого должны понести наказание

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона осуждает убийство иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, совершенное 27 ноября. Как заявили в МИД, Москва выражает "серьезную озабоченность в связи с провокационным характером этого террористического акта, явно нацеленного на дестабилизацию обстановки и нагнетание конфликтного потенциала в регионе".

"Кто бы ни стоял за убийством и ни пытался использовать его в своих политических интересах должен понести за это ответственность", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Фото: REUTERS
Как Иран провоцируют на жесткие ответные действия в регионе

На Смоленской площади напомнили, что Россия выступает за сохранение стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива. "Призываем все стороны воздерживаться от шагов, способных повлечь эскалацию напряженности", - отметили в МИД РФ.

Напомним, ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде, возглавлявший организацию исследований и инноваций при министерстве обороны Ирана, погиб 27 ноября в результате покушения на него. От полученных ран он скончался в больнице. Как стало известно местным СМИ, огонь по автомобилю, на котором передвигался физик, велся из автоматического стрелкового оружия на дистанционном управлении. Машина, в которой оно находилось, было подорвано, что затрудняет расследование. На месте происшествия, по данным телеканала Press TV, были обнаружены фрагменты оружия израильского производства.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал к "неотвратимому наказанию" тех, кто стоит за убийством одного из самых высокопоставленных ученых страны. Глава МИД Мохаммад Джавад Зариф со своей стороны призвал мировое сообщество положить конец "позорным двойным стандартам и осудить этот акт государственного террора".

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