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30.11.2020 07:38
Рубрика: Власть

Минобороны России развернуло в Степанакерте военный госпиталь

Полевой госпиталь развернут в Нагорном Карабахе. Он расположен на территории аэропорта в городе Степанакерт. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Медики охватят своей помощью не только миротворческий контингент, но и будут готовы оказать ее местному населению. На своих фондах мы можем разместить до 40 человек", - приводит РИА Новости слова начальника медицинского отряда Ярослава Иванова.

Госпиталь оборудован отделениями реанимации, функциональной и лабораторной диагностики, операционной, а также стоматологическим и офтальмологическим кабинетами. Есть аппараты ИВЛ, УЗИ и рентген. Ранее сообщалось о прибытии в Степанакерт более 60 российских военных врачей. В составе отряда хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

Напомним, лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении с десятого ноября военных действий в Нагорном Карабахе.

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