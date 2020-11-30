Минобороны России развернуло в Степанакерте военный госпиталь

Полевой госпиталь развернут в Нагорном Карабахе. Он расположен на территории аэропорта в городе Степанакерт. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Медики охватят своей помощью не только миротворческий контингент, но и будут готовы оказать ее местному населению. На своих фондах мы можем разместить до 40 человек", - приводит РИА Новости слова начальника медицинского отряда Ярослава Иванова.

Госпиталь оборудован отделениями реанимации, функциональной и лабораторной диагностики, операционной, а также стоматологическим и офтальмологическим кабинетами. Есть аппараты ИВЛ, УЗИ и рентген. Ранее сообщалось о прибытии в Степанакерт более 60 российских военных врачей. В составе отряда хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

Напомним, лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении с десятого ноября военных действий в Нагорном Карабахе.