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29.11.2020 09:23
Рубрика: Власть

Более 60 российских военных врачей прибыли в Степанакерт

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

В Минобороны России рассказали о прибытии в Степанакерт медиков Восточного военного округа. Оказывать помощь местному населению будут свыше 60 специалистов.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"В составе первого подразделения - военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, эпидемиологи и терапевты. Спецотряд прибыл из Хабаровска в Ереван на самолетах военно-транспортной авиации Ил-76. До места колонну медиков сопровождали патрули российского миротворческого контингента и военной полиции", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Ранее в ведомстве рассказали о помощи российских военных в восстановлении работы общественного транспорта и налаживании дорожного движения в Степанакерте. Миротворцы также ведут разминирование территории Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах. Российские саперы обследовали и разминировали дорогу Степанакерт-Горис, рассказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Напомним, лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с десятого ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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