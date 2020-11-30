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30 ноября 2020 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 30 ноября 2020 года № 92-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Дата подписания 30 ноября 2020 г.
Опубликован 30 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 12-пг "О введении режима повышенной готовности"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 20.11.2020 № 89-пг) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 6 слова "по 30 ноября 2020 года" заменить словами "по 31 января 2021 года";

2) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:

"11.1. Обязать граждан, достигших возраста 65 лет, соблюдать режим самоизоляции.

Режим самоизоляции может не применяться:

к руководителям предприятий, организаций, учреждений и органов власти;

работникам сферы здравоохранения;

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

работникам непрерывно действующих организаций, организаций, имеющих оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

работникам организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения.";

3) пункт 12.1 изложить в следующей редакции:

"12.1. В целях оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности гражданам, достигшим возраста 65 лет, соблюдавшим режим самоизоляции в соответствии с настоящим постановлением, определить следующие периоды режима самоизоляции:

с 15 июня 2020 года по 22 июня 2020 года;

с 23 июня 2020 года по 30 июня 2020 года.

с 01 декабря 2020 года по 14 декабря 2020 года.";

4) в пункте 13.1 слова ", достигших возраста 65 лет и старше, а также работников" исключить;

5) пункт 14 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

"9) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в абзаце первом пункта 11.1 настоящего постановления, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарного врача об изоляции.";

6) пункт 17 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

"14) обеспечить доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с пунктом 11.1 настоящего постановления, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный



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