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30.11.2020 17:14
Рубрика: Легковые авто

Новый Mazda CX-5 станет премиум-кроссовером и даст бой BMW и Mercedes

Текст: Константин Руссов
Фото: www.bestcarweb.jp Фото: www.bestcarweb.jp
Фото: www.bestcarweb.jp

Новая генерация Mazda CX-5 может сменить переднеприводную компоновку на классическую: с продольным расположением двигателя и приводом на заднюю ось. Кроссовер будет представлен в 2023 году.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Mazda CX-5 следующего поколения создаётся на новой платформе, которая дебютирует на седане Mazda6 четвёртой генерации, находящимся в стадии разработки.

Поэтому список силовых агрегатов у моделей будет идентичным: бензиновые и дизельные SkyActive, а также бензиновый двигатель SkyActive-X с технологией воспламенения от сжатия. Не исключено, что новинки получат также гибрид с роторно-поршневым ДВС.

Как сообщает BestCarWeb, производитель рассчитывает выйти с новым Mazda CX-5 в премиальный сегмент, в котором играют Mercedes-Benz GLC и BMW X5. "Икс-пятый" в списке указанных конкурентов может означать то, что новая генерация кроссовера Mazda окажется крупнее нынешней.

#Mazda