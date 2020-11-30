Новый Mazda CX-5 станет премиум-кроссовером и даст бой BMW и Mercedes

Новая генерация Mazda CX-5 может сменить переднеприводную компоновку на классическую: с продольным расположением двигателя и приводом на заднюю ось. Кроссовер будет представлен в 2023 году.

Mazda CX-5 следующего поколения создаётся на новой платформе, которая дебютирует на седане Mazda6 четвёртой генерации, находящимся в стадии разработки.

Поэтому список силовых агрегатов у моделей будет идентичным: бензиновые и дизельные SkyActive, а также бензиновый двигатель SkyActive-X с технологией воспламенения от сжатия. Не исключено, что новинки получат также гибрид с роторно-поршневым ДВС.

Как сообщает BestCarWeb, производитель рассчитывает выйти с новым Mazda CX-5 в премиальный сегмент, в котором играют Mercedes-Benz GLC и BMW X5. "Икс-пятый" в списке указанных конкурентов может означать то, что новая генерация кроссовера Mazda окажется крупнее нынешней.