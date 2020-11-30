Новый Mercedes-Benz S-Class появился в продаже в России раньше времени

В России выставили на продажу сразу два экземпляра Mercedes-Benz S-Class следующего поколения W223. Соответствующие объявления появились на сайте "Авто.ру".

Под капотом первого седана чёрного цвета располагается 2,9-литровый дизельный двигатель мощностью 330 л. с. Вторая четырёхдверка, окрашенная в белую эмаль, оснащается 435-сильным бензиновым мотором объёмом 3,0 литра и 48-вольтовым стартер-генератором. Силовые агрегаты работают в связке с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Дизельный вариант с пробегом 15 километров стоит 17 500 000 рублей. Стоимость бензиновой версии (пробег 25 км) составляет 22 750 000 рублей. Полноприводные автомобили готовы поставить в течение 10 дней.

Фото: www.auto.ru

В России новый Mercedes-Benz S-Class официально пока не продаётся. Ожидается, что в нашу страну модель привезут в конце 2020 года или в начале 2021 года.

Новинка была представлена в сентябре 2020 года.

По экстерьеру представительский седан сохранил классические пропорции, при этом получил более "чистую" и минималистичную форму кузова.

Интерьер может похвастать передней панелью с современной архитектурой, а также подсветкой по периметру салона, крупной цифровой комбинацией приборов и огромным вертикальным тачскрином.