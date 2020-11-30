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30.11.2020 17:13
Рубрика: В мире

Президент Армении попросил Путина помочь в вопросе возвращения пленных

Текст: Юрий Когалов

Президент Армении Армен Саркисян направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой оказать помощь в вопросе возвращения военнопленных, находящихся в Азербайджане после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом проинформировали в пресс-службе главы Армении.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Как отмечается на сайте президента республики, в письме, направленном Путину, выражается обеспокоенность положением армянских солдат и мирных жителей, находящихся в Азербайджане. "Посредничество президента России станет большим подспорьем в решении крайне болезненного вопроса возвращения наших военнопленных, мирных жителей, а также тел погибших", - говорится в послании.

Напомним, лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе​​​. В соответствии с документом, стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются посты российских миротворцев.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявление лидеров нацелено на то, чтобы люди, жившие здесь всегда, смогли вернуться к существованию в условиях сложившихся реалий. "К тому, чтобы жить друг с другом бок о бок, независимо от этнического происхождения, независимо от религиозных убеждений - в мире и безопасности. Это самое главное", - отметил министр.

По данным Миноброны РФ, после окончания боевых действий в родные места в Нагорном Карабахе вернулись уже свыше 25 тысяч человек.

В мире экс-СССР Армения Проблема Нагорного Карабаха

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