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30.11.2020 11:40
Рубрика: Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве мужчина отправится в колонию

Текст: Юлия Гарднер

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор 41-летнему местному жителю, который бросил двух сыновей в аэропорту Шереметьево. Он признан виновным по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

26 января этого года мужчина оставил двух сыновей одних в Шереметьево. Свой поступок объяснил финансовыми проблемами. Позднее сам явился в одно из отделений СК Ростовской области с повинной. Братьев сначала передали под временную опеку бабушке, а затем вернули матери, у которой теперь другая семья.

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Как установил суд, днем ранее комсомольчанин через интернет-приложение похитил со счета своей знакомой пенсионерки 100 тысяч рублей. Пытался перевести на свою карту больше, но это действие заблокировал банк.

15 февраля мужчина был помещен под стражу. Его ограничили в родительских правах, взыскали алименты на содержание детей.

"Подсудимый признал себя виновным только в хищении денежных средств у своей знакомой. По факту оставления детей в опасном для их жизни и здоровья состоянии свою вину не признал, так как считает аэропорт безопасным местом для нахождения в нем детей без присмотра взрослых", - сообщает прокуратура Хабаровского края.

Суд назначил ему один год и три месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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