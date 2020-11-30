Бросивший детей в Шереметьеве мужчина отправится в колонию

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор 41-летнему местному жителю, который бросил двух сыновей в аэропорту Шереметьево. Он признан виновным по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

26 января этого года мужчина оставил двух сыновей одних в Шереметьево. Свой поступок объяснил финансовыми проблемами. Позднее сам явился в одно из отделений СК Ростовской области с повинной. Братьев сначала передали под временную опеку бабушке, а затем вернули матери, у которой теперь другая семья.

Как установил суд, днем ранее комсомольчанин через интернет-приложение похитил со счета своей знакомой пенсионерки 100 тысяч рублей. Пытался перевести на свою карту больше, но это действие заблокировал банк.

15 февраля мужчина был помещен под стражу. Его ограничили в родительских правах, взыскали алименты на содержание детей.

"Подсудимый признал себя виновным только в хищении денежных средств у своей знакомой. По факту оставления детей в опасном для их жизни и здоровья состоянии свою вину не признал, так как считает аэропорт безопасным местом для нахождения в нем детей без присмотра взрослых", - сообщает прокуратура Хабаровского края.

Суд назначил ему один год и три месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.