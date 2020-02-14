Брошенных в Шереметьево детей передали матери

Детей, брошенных отцом в аэропорту Шереметьево, передали матери. Об этом "РГ" сообщили в минобрнауки Хабаровского края. У бабушки закончился срок временной опеки над детьми, отец попал под следствие, поэтому единственным законным представителем мальчиков остается мать. Они будут жить с ней, в Комсомольске-на-Амуре, пояснил собеседник.

Как рассказали в администрации Комсомольска, мама ребят лежала в роддоме на сохранении, но ее уже выписали.

Старший мальчик посещает школу, младший - детский сад. При необходимости с ними работают психологи.

Напомним, отец бросил детей в московском аэропорту Шереметьево в конце января. Свой поступок объяснил финансовыми трудностями. Через несколько дней он сам явился с повинной в одно из отделений СК в Ростовской области, куда успел улететь. На него завели дело об оставлении в опасности.

Тем временем детей передали под временную опеку бабушке и дедушке, так как мать находилась в роддоме. Она заявила, что бывший муж неоднократно избивал ее и угрожал. Вчера мужчину, прилетевшего в Хабаровск, задержали силовики. Ему предъявлено обвинение сразу по трем статьям - оставление в опасности (статья 125 УК РФ), истязание (пункты а, г части второй статьи 117 УК РФ) и кража (статья 158 УК РФ).