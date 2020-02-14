Новости

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы 09:11
Акулы-людоеды стали все чаще появляться вблизи популярных пляжей 09:10
В Хабаровском крае нашли мертвого тигренка 09:08
В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей населения Земли 09:07
Овечкин не забил в третьем матче подряд 09:04
Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России 09:01
Под Хабаровском три села остались без горячей воды и отопления 09:00
На Урале проверяют больницу, рядом с которой пациент ползал по снегу 08:59
Мошенники обокрали звезду сериала "Реальные пацаны" 08:41
Гол Роналду помог "Ювентусу" уйти от поражения в матче против "Милана" 08:28
Fitch: Мировой авторынок пострадает от коронавируса в 2020 году 08:28
Hyundai анонсировала премьеру новой концепта Prophecy 08:20
Джаз на "сеновале": на курорте Эвиан пройдет фестиваль Jazz a la Grange 08:20
Минпромторг не будет ограничивать посылки из Китая из-за эпидемии 08:12
Василевский обновил рекорд в матче против "Эдмонтона" 08:02
Взносы на капремонт за год выросли на 6-10 процентов 07:55
Брошенных в Шереметьево детей передали матери 07:52
Кардиолог объяснил, как без таблеток снизить давление за 15 минут 07:49
В Приморье даурский журавль впервые перезимовал в центре "Тигр" 07:37
Гол, пас и реализованный Панариным буллит принесли победу "Рейнджерс" 07:37
В Чите выписали из больницы семью болевшего коронавирусом китайца 07:24
Появилось видео отражения ракетного удара по Дамаску 07:23
Африканскую чуму свиней нашли в еще одном районе Приморья 07:08
В Бангкоке вооруженный мужчина устроил стрельбу возле университета 06:37
В США посетители бассейна приняли тонущего мальчика за играющего в воде 06:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
14.02.2020 07:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Брошенных в Шереметьево детей передали матери

Текст: Юлия Гарднер

Детей, брошенных отцом в аэропорту Шереметьево, передали матери. Об этом "РГ" сообщили в минобрнауки Хабаровского края. У бабушки закончился срок временной опеки над детьми, отец попал под следствие, поэтому единственным законным представителем мальчиков остается мать. Они будут жить с ней, в Комсомольске-на-Амуре, пояснил собеседник.

Как рассказали в администрации Комсомольска, мама ребят лежала в роддоме на сохранении, но ее уже выписали.

Фото: Следком
Отец оставленных в Шереметьево детей объяснил свой поступок

Старший мальчик посещает школу, младший - детский сад. При необходимости с ними работают психологи.

Напомним, отец бросил детей в московском аэропорту Шереметьево в конце января. Свой поступок объяснил финансовыми трудностями. Через несколько дней он сам явился с повинной в одно из отделений СК в Ростовской области, куда успел улететь. На него завели дело об оставлении в опасности.

Тем временем детей передали под временную опеку бабушке и дедушке, так как мать находилась в роддоме. Она заявила, что бывший муж неоднократно избивал ее и угрожал. Вчера мужчину, прилетевшего в Хабаровск, задержали силовики. Ему предъявлено обвинение сразу по трем статьям - оставление в опасности (статья 125 УК РФ), истязание (пункты а, г части второй статьи 117 УК РФ) и кража (статья 158 УК РФ).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край РГ-Видео

Главное сегодня

Посольство РФ в США назвало новые американские санкции "всплеском русофобии"
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Появилось видео отражения ракетного удара по Дамаску
Послу РФ в Турции угрожали из-за событий в Идлибе
Брошенных в Шереметьево детей передали матери
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников