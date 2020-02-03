Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад

Мальчики, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, устроены в школу и детский сад. Они будут посещать не те учреждения, что раньше, а другие, так как теперь живут у бабушки, сообщили ТАСС в администрации Комсомольска-на-Амуре.

Сегодня старший должен был пойти в школу, но занятия отменили из-за угрозы минирования.

Мэрия города пообещала выплатить семье 50 тысяч рублей в качестве материальной помощи. Финансовую поддержку мальчикам и бабушке уже оказали в правительстве Хабаровского края.

Напомним, 26 января житель Комсомольска-на-Амуре, прилетевший в Москву с детьми, оставил их в аэропорту Шереметьево. Свой поступок объяснил финансовой несостоятельностью. В субботу дети вернулись в родной город. Их передали под опеку бабушке. В отношении отца также расследуется два уголовных дела - об оставлении в опасности и истязаниях.