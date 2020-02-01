Брошенные отцом в Шереметьево дети прилетели в Хабаровск

Двое детей, оставленных отцом 26 января в аэропорту Шереметьево, вернулись в Хабаровск, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правительстве края.

"Их встретили представитель минсоцзащиты, уполномоченная по правам ребенка и другие специалисты. Сегодня детей повезут в Комсомольск-на-Амуре и передадут под опеку родной бабушке", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, житель города Юности оставил детей в Москве, объяснив это временными финансовыми проблемами. Через несколько дней он явился с повинной в одно из подразделений Следственного комитета в Ростове-на-Дону.

Мать мальчиков заявила полицейским, что бывший муж избивал ее и угрожал. Уже возбуждено уголовное дело об истязании (пункты "а", "г" части второй статьи 117 УК РФ).

В Комсомольске-на-Амуре уже побывали сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка с проверкой. Выяснилось, что семья неоднократно привлекала внимание органов системы профилактики города. Но никаких действий со стороны чиновников не последовало. В связи с этим следователи завели еще одно дело о халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики края.