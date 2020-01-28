Бросивший детей в Шереметьево мужчина пришел в СК с повинной

Мужчина, оставивший двух сыновей в аэропорту Шереметьево, явился с повинной в одно из подразделений Следственного комитета. Как сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, в настоящее время его допрашивают.

"Следователи выясняют причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии", - отмечается на сайте ведомства.

В отношении 41-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре ранее было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности (статья 125 УК РФ). 26 января он бросил мальчиков 2011 и 2014 годов рождения в Шереметьево. В рюкзак одного из них положил записку, где объяснил, что не может заботиться о детях из-за отсутствия денег.

Ребят поместили в одну из подмосковных больниц для обследования. Их мать, которая сейчас находится в роддоме, заявила, что готова забрать мальчиков себе. При этом она рассказала о насилии в семье и о том, что бывший муж угрожал ей и запрещал общаться с сыновьями. Тем временем власти Хабаровского края заявили, что привезут детей в Хабаровск до конца недели.