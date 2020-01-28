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28.01.2020 07:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Брошенных в Шереметьево детей привезут в Хабаровск до конца недели

Текст: Юлия Гарднер

Двух мальчиков, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево, привезут в Хабаровск до конца недели. Об этом ТАСС сообщила глава минсоцзащиты края Светлана Петухова. За детьми поедут два специалиста ведомства.

Однако перед этим нужно оформить доверенность от матери, которая сейчас находится в роддоме. По предварительной информации, у нее уже начались роды. Женщина, у которой сейчас другая семья, ранее заявляла, что готова забрать сыновей к себе. При этом для новой семьи известие о том, что у нее есть другие дети, стало полной неожиданностью.

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Напомним, 26 января отец с детьми пяти и семи лет, которые проживали в Комсомольске-на-Амуре, прилетел в Москву и оставил их в Шереметьево. В рюкзаке одного из мальчиков нашли записку. В ней мужчина просил временно поместить сыновей в приют, так как он не имеет финансовых средств, чтобы заботиться о них. Братьев привезли в одну из подмосковных больниц. Отца нашли на следующий день после инцидента. В отношении него расследуется уголовное дело об оставлении в опасности (статья 125 УК РФ).

Мать ребят о том, что сыновей увезли в Москву, не знала. Она не поддерживала с ними отношений. Женщина заявила полицейским, что бывший муж бил ее, постоянно угрожал и запрещал видеться с детьми.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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