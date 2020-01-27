Полицейские нашли мать брошенных в Шереметьево детей

Полицейским удалось найти мать двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево. Женщина не знала о том, в какой ситуации оказались ее дети.

"Мама в семье не жила, но правоохранители быстро ее нашли. Сейчас с ней ведется работа, может быть, все разрешится лучшим образом", - рассказала "Интерфаксу" уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

Пока братья остаются в одной из московских больниц. С ними работают психологи. Когда мальчики вернутся в Хабаровский край, им продолжат оказывать психологическую помощь.

Напомним, 26 января пассажир, прилетевший в Шереметьево самолетом из Хабаровска, оставил в аэропорту двух детей 2011 и 2014 годов рождения. При себе у ребят было написанное отцом письмо, в котором он попросил временно отправить сыновей в приют, потому что семья оказалась в сложном финансовом положении. Личность мужчины уже установлена, правоохранители его ищут. Специалисты СК и прокуратуры ведут проверку.