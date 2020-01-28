Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о насилии в семье

Мать мальчиков, которых отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, рассказала о насилии в семье. Она заявила полицейским, что бывший муж избивал ее и угрожал.

- Сейчас с этим разбираются правоохранительные органы, - сказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском края Виктория Трегубенко.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором женщина заявляет о частых избиениях, показывает шрамы от ножевых ранений и говорит, что муж запрещал ей общаться с детьми.

Напомним, в воскресенье житель Комсомольска-на-Амуре прилетел с сыновьями пяти и семи лет в Москву и оставил их с запиской в аэропорту Шереметьево. В записке он попросил временно забрать детей в приют из-за финансовых сложностей. Детей поместили в одну из подмосковных больниц. В понедельник полиция разыскала и мать, и отца ребят. Власти Хабаровского края заявили, что помогут с возвращением мальчиков в регион.

Тем временем СК расследует уголовное дело об оставлении в опасности (статья 125 УК РФ).