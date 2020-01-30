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30.01.2020 05:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сотрудники аппарата Кузнецовой приехали с проверкой в Комсомольск

Текст: Юлия Гарднер

Сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка приехали в Комсомольск-на-Амуре с проверкой. Визит связан с инцидентом в Шереметьево, когда отец бросил двух сыновей одних.

- Они разделились на группы. Планируют посетить прокуратуру, школу, где учился старший ребенок, и детский сад, куда ходил младший. Затем они встретятся с бабушкой и дедушкой мальчиков и, если врачи разрешат, с их матерью. Она сейчас на седьмом месяце беременности, лежит на сохранении, - сообщил "РГ" глава пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

Фото: iStock
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Кроме того, специалисты посетят Центр социальной помощи семье и детям. Если вернуть братьев в родную семью по каким-то причинам будет невозможно, их разместят именно в этом центре.

К слову, проверят и работу всех учреждений города для детей, детдомов. Ожидается, что в городе Юности сотрудники аппарата будут работать сегодня и завтра.

Напомним, мальчиков 2011 и 2014 годов рождения 26 января оставил в Шереметьево родной отец. В записке он объяснил, что временно не может содержать их из-за отсутствия денег. Дети сейчас находятся в одной из подмосковных больниц. Бросивший их мужчина сам пришел в отдел СК с повинной. Он объяснил, что "проявил слабость и испугался", попросил у детей прощения. В его отношении расследуется уголовное дело об оставлении в опасности, он отпущен с обязательством о последующей явке.

Тем временем мать ребят, у которой сейчас другая семья, рассказала о насилии в семье. Ее слова сейчас проверяют правоохранители. Детей планируют привезти в регион до конца недели.

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