Брошенных в Шереметьево детей предложили вернуть бабушке и дедушке

Сотрудники системы органов профилактики постараются вернуть мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, в родную семью. Дедушка и бабушка по материнской линии выразили готовность взять внуков себе, сообщила ТАСС министр соцзащиты Хабаровского края Светлана Петухова.

По ее словам, специалисты ведомства привезут детей в регион до конца недели, пакет документов для этого уже готов.

Напомним, мальчиков 2011 и 2014 годов рождения оставил в Шереметьево родной отец. В записке он объяснил, что временно не может содержать их из-за отсутствия денег. Дети сейчас находятся в одной из подмосковных больниц. Вчера стало известно, что бросивший их мужчина сам пришел в отдел СК с повинной. Он объяснил, что "проявил слабость и испугался", попросил у детей прощения. В его отношении расследуется уголовное дело об оставлении в опасности.

Тем временем мать ребят, у которой сейчас другая семья, рассказала о насилии в семье. Ее слова сейчас проверяют правоохранители.