Новости

США попросили у Ирака разрешение на размещение ЗРК Patriot для защиты баз 04:01
На отца брошенных в Шереметьево детей завели дело об истязаниях 04:00
Хакеры похитили у японской NEC файлы оборонного значения 03:49
Помпео прибыл с официальным визитом на Украину 03:34
В Индии застрелили захватившего более 20 детей мужчину 03:25
Роспотребнадзор: Зараженных коронавирусом в Москве нет 02:53
В КНР число жертв коронавируса достигло 213 02:49
ВОЗ: Все страны должны быть готовы к вспышке коронавируса 02:20
СМИ: 64 военных США пострадали при ударах Ирана по базам в Ираке 02:12
В Италии подтверждены два первых случая заражения коронавирусом 01:48
Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира 01:01
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о коронавирусе в Москве 00:42
Минфин США ввел санкции против Организации атомной энергии Ирана 00:39
На Украине шахтеры перекрыли несколько трасс из-за долгов по зарплате 30.01.2020
Конгрессмены одобрили законопроекты об ограничении прав Трампа 30.01.2020
На Ржевском мемориале установили центральную фигуру монумента Советскому солдату 30.01.2020
Подозрения на коронавирус на лайнере в Италии не подтвердились 30.01.2020
Коронавирус спровоцировал антикитайские настроения в Южной Корее 30.01.2020
В Индии ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей 30.01.2020
МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение 30.01.2020
Минюст предложил увеличить число штрафов с возможностью льготной оплаты 30.01.2020
Над Америкой едва не столкнулись два спутника 30.01.2020
Вылетевший в Ростов самолет по техническим причинам вернулся во Внуково 30.01.2020
Федор Смолов в ближайшие дни перейдет в испанскую "Сельту" 30.01.2020
Путин увеличил до миллиарда рублей фонд премий лучшим муниципалитетам 30.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
31.01.2020 04:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На отца брошенных в Шереметьево детей завели дело об истязаниях

Текст: Юлия Гарднер

Следственные органы СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО возбудили уголовное дело в отношении мужчины, оставившего маленьких сыновей в аэропорту Шереметьево. Оно расследуется по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание).

Бросивший детей в Шереметьево мужчина пришел в СК с повинной

Пресс-служба ведомства сообщает, что житель Комсомольска-на-Амуре систематически "причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев".

Кроме того, выяснилось, что семья неоднократно привлекала внимание органов системы профилактики города.

Как ранее сообщала детский омбудсмен Анна Кузнецова, комплексная проверка выявила системные сбои в работе специалистов ведомства.

"Информация была получена и об оставлении детей в детском саду после того, как их мама привела. Дальше они попали в социально-реабилитационный центр, никаких действий дальше предпринято не было. Кипятком их обваривали - никаких действий дальше не было. Сигналы в полицию поступали - никаких дальше действий не было", - рассказала она.

В связи с этим следователи завели еще одно дело о халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики края.

26 января житель Комсомольска-на-Амуре, прилетевший в Москву с детьми, оставил их в аэропорту Шереметьево. Свой поступок объяснил финансовой несостоятельностью. Дети находятся в социально-реабилитационом центре в Подмосковье, но их вернут бабушке. В отношении отца также расследуется дело об оставлении в опасности.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Минюст обнародовал проект нового КоАП
Кремль продолжит анализ "сделки века"
Россия и Беларусь завершили переговоры о тарифах на транзит нефти
Россия закрыла 16 КПП на границе с Китаем
Задержана женщина, угрожавшая взорвать самолет в Домодедове
Спецрепортаж
Спецрепортаж
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов