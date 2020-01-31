На отца брошенных в Шереметьево детей завели дело об истязаниях

Следственные органы СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО возбудили уголовное дело в отношении мужчины, оставившего маленьких сыновей в аэропорту Шереметьево. Оно расследуется по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание).

Пресс-служба ведомства сообщает, что житель Комсомольска-на-Амуре систематически "причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев".

Кроме того, выяснилось, что семья неоднократно привлекала внимание органов системы профилактики города.

Как ранее сообщала детский омбудсмен Анна Кузнецова, комплексная проверка выявила системные сбои в работе специалистов ведомства.

"Информация была получена и об оставлении детей в детском саду после того, как их мама привела. Дальше они попали в социально-реабилитационный центр, никаких действий дальше предпринято не было. Кипятком их обваривали - никаких действий дальше не было. Сигналы в полицию поступали - никаких дальше действий не было", - рассказала она.

В связи с этим следователи завели еще одно дело о халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики края.

26 января житель Комсомольска-на-Амуре, прилетевший в Москву с детьми, оставил их в аэропорту Шереметьево. Свой поступок объяснил финансовой несостоятельностью. Дети находятся в социально-реабилитационом центре в Подмосковье, но их вернут бабушке. В отношении отца также расследуется дело об оставлении в опасности.