В Хабаровском крае задержан мужчина, бросивший детей в Шереметьево

В Хабаровском крае задержан мужчина, оставивший двоих сыновей в московском аэропорту Шереметьево.

Как сообщается на сайте СК РФ, его обвиняют в оставлении в опасности (статья 125 УК РФ), истязании (пункты а,г части второй статьи 117 УК РФ) и краже (статья 158 УК РФ).

Напомним, что 26 января житель города Юности оставил детей в Москве, объяснив это временными финансовыми проблемами. Через несколько дней он явился с повинной в одно из подразделений Следственного комитета в Ростове-на-Дону.

Мать мальчиков заявила полицейским, что бывший муж избивал ее и угрожал. Дети вернулись в регион к бабушке. Она заявляла, что бывший зять ей угрожал.

В Комсомольске-на-Амуре уже побывали сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка с проверкой. Выяснилось, что семья неоднократно привлекала внимание органов системы профилактики города. Но никаких действий со стороны чиновников не последовало. В связи с этим следователи завели еще одно дело о халатности (часть первая статьи 293 УК РФ) в отношении должностных лиц органов системы профилактики.