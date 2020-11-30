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30.11.2020 17:09
Рубрика: Происшествия

В Омске осудили отчима, убившего трехлетнего мальчика

Текст: Наталья Граф (Омск)

Оконешниковский районный суд Омской области вынес приговор 34-летнему жителю деревни Пресновка. Его признали виновным в убийстве трехлетнего пасынка.

Фото: Пресс-служба Главного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
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Трагедия произошла в многодетной семье 28 июля 2020 года. 34-летний отчим, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно избил малыша за то, что тот его не слушался. Мать мальчика, зная о том, что произошло, не обратилась за помощью к медикам, а просто уложила сына спать, не обращая внимание на его жалобы. От полученной травмы ребенок скончался. А на следующий день родители попытались инсценировать несчастный случай и заявили, что их сын сам нечаянно ударился о качели.

- В ходе следствия отчим был заключен под стражу, - сообщает СК по Омской области. - Ему назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Мать погибшего мальчика обвиняют в неисполнении родительских обязанностей и оставлении сына в опасности. По инициативе следствия она ограничена в родительских правах. Трое ее детей переданы в детский дом.

- Уголовное дело также возбуждено в отношении должностных лиц органов системы профилактики ОМВД России по Оконешниковскому району Омской области, - сообщила "РГ" представитель СК по Омской области Лариса Болдинова. - Их подозревают в халатности.

Семья состояла на профилактическом учете в ОДН как неблагополучная. Сожители злоупотребляли алкоголем, а отчим, по словам свидетелей, периодически избивал малышей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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