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30.11.2020,  
11:34
Текст:  Антон Валагин

Видео: танковые тягачи вытащили застрявший Ан-124

Появилось видео возвращения на бетон транспортного самолета Ан-124 "Руслан", выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы во время аварийной посадки в Новосибирском аэропорту Толмачево.

Фото: Vitalykuzmin.net
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Для того, чтобы вытащить 200-тонный самолет из грунта, использовали армейские ремонтно-эвакуационные машины на базе танка Т-72. Запряженные цугом, они понемногу вытянули гигантский самолет обратно на бетон. Буксировочные тросы крепились к основным стойкам шасси.

Напомним, 13 ноября сразу после взлета Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" совершил аварийную посадку в аэропорту Толмачево. Самолет перевозил из Сеула в Вену груз массой 84 тонны, в Новосибирске "Руслан" совершил техническую остановку.

По предварительным данным, во время взлета произошло разрушение двигателя с его остановкой и отказом некоторых систем управления. При посадке никто не пострадал. Авиакомпания приостановила полеты Ан-124 до завершения расследования аварии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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