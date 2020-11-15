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15.11.2020 18:24
Рубрика: Происшествия

Самолет Ан-124 в Новосибирске совершил посадку без электронных систем

Текст: Юлия Потапова

Грузовой самолет Ан-124, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы при экстренной посадке в новосибирском аэропорту Толмачево, совершал посадку без использования электронных систем.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Романа Глуховерова. По его словам, командир и второй пилот руководствовались при заходе на посадку визуальным наблюдением.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фрагмент Ан-124 нашли в нескольких километрах от новосибирского аэропорта

У самолета отказал один из четырех двигателей, а также под обломками последнего был серьезно поврежден фюзеляж. Затем отказали средства связи (как внутренней, так и внешней), а также все электронные системы, включая систему пилотирования. В этой сложнейшей ситуации командир воздушного судна принял решение пойти на экстренную посадку. В итоге самолет удалось посадить. Он выкатился за пределы взлетной полосы примерно на триста метров.

Следствие рассматривает все версии произошедшего, расследование уголовного дела, возбужденного по факту инцидента, продолжается. Начальник Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Вячеслав Федоров сообщил, что ведется разгрузка самолета, а также подготовка подъездных путей для его эвакуации.

Грузовой самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" совершил вынужденную посадку в минувшую пятницу, сразу после вылета из Новосибирска в Вену: возникли проблемы с двигателем. На борту было 84 тонны автозапчастей. Во время аварийной посадки самолет выкатился за пределы ВПП, повредив шасси и фюзеляж. Проверку по факту инцидента проводит Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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