Аварийно севший в Новосибирске Ан-124 эвакуировали на парковку

Грузовой самолет Ан-124, который 13 ноября аварийно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево из-за отказа двигателя, эвакуировали на парковку, на твердую поверхность.Об этом сообщает РИА Новости.

Здесь будет проведено дополнительное обследование для доступа технического персонала. Ранее авиакомпания "Волга-Днепр" сообщила о временной приостановке грузовых коммерческих рейсов на самолетах Ан-124-100 до завершения расследования и выявления причин авиационного инцидента, произошедшего в аэропорту Толмачево.

Напомним, 13 ноября 2020 года после взлета произошло нелокализованное разрушение двигателя Д-18Т, которое привело к отказу двигателя и некоторых систем управления. На борту самолета, который выполнял чартерный рейс из Сеула (Южная Корея) в Вену (Австрия) с технический остановкой в Новосибирске, находилось 84 тонны груза.

Экипажу удалось предотвратить катастрофу, вернуться в аэропорт и приземлиться. При этом самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Никто из 14 членов экипажа и местных жителей не пострадал. По факту инцидента была создана комиссия Росавиации. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.