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30.11.2020 11:07
Рубрика: Общество

Калининградский губернатор добровольно испытает "ЭпиВакКорону"

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов вызвался добровольцем на третьем этапе испытаний российской вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона".

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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- Прививку делать буду, - заявил губернатор РИА Новости. - Мы выбраны как один из пяти регионов, в которых будут делать третий этап исследований вакцины "Вектора". Триста доз уже доставлены на территорию региона, и я сейчас готовлюсь, вызвался добровольцем, чтобы мне ее поставили.

Антон Алиханов уточнил, что первые триста вакцин "ЭпиВакКорона" получат в основном учителя и медицинские работники, вакцинация будет добровольной. И добавил, что вскоре Калининградская область получит и первую партию вакцины "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.

- А вакцина центра Гамалеи, как нам обещают, будет доставлена к нам в декабре, и мы также на добровольной основе будем прививать. Очень ждем этих поставок, очень ждем начала вакцинации, чтобы уже выдохнуть и вернуться к нормальной доковидной реальности и в нашей стране, и вообще в принципе в мире, - заключил Алиханов.

Сейчас началась пострегистрационная третья фаза клинических исследований вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона", разработанной ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора. Испытания пройдут в Москве и Московской области, Казани, Тюмени, Калининграде и Калининградской области.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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