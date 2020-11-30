На Кубани за ДТП с шестью погибшими задержан 19-летний водитель

Полицейские задержали водителя "Газели", который попал в ДТП С КамАЗом в Выселковском районе Краснодарского края утром 27 ноября. Тогда погибли шесть пассажиров микроавтобуса, который не был предназначен для перевозки пассажиров.

- Водитель задержан, помещен в изолятор временного содержания, - сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Кубани.

Напомним, 27 ноября "Газель" перевозила 15 работников одного из предприятий Краснодарского края. Автомобиль при этом вообще не предназначался для транспортировки пассажиров.

На развороте возле хутора Бейсужек 2/й 19-летний водитель не уступил дорогу грузовику и машины столкнулись. В результате погибли 6 человек, остальных доставили в больницу.

Позднее СУ СК Кубани возбудило уголовное дело против владельца "ГАЗели" - 45-летней местной жительницы. Ее подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.