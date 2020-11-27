СК возбудил уголовное дело после ДТП с шестью погибшими на Кубани

В Краснодарском крае следователи завели уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса и "КамАЗа" в Выселковском районе, в результате чего погибли шесть человек. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, подозреваемой по делу проходит 45-летняя жительница Брюховецкого района Кубани.

- По предварительным данным, женщина вместе с еще несколькими пока неустановленными лицами оказывала платные услуги по перевозке граждан на своем микроавтобусе "ГАЗель". При этом автомобиль грузовой и не предназначен для транспортировки пассажиров. Микроавтобус не был оборудован сидячими местами и ремнями безопасности, - говорится в сообщении СК РФ по Краснодарскому краю.

Управлял машиной в момент ДТП нанятый 19-летний парень. Уголовное дело против женщины возбудили по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". По этой статье подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в пятницу утром в Выселковском районе Кубани водитель "ГАЗели" не предоставил преимущество в движении груженому "КамАЗУ", в результате микроавтобус с 15 пассажирами получил мощный удар в борт. Шесть человек погибли, еще восемь доставлены в ЦРБ. Прокуратура также начала проверку по факту инцидента.