Сборная России уступила Италии в квалификации Евробаскета

В первом матче между этими командами, состоявшемся в Неаполе в феврале, уверенную победу одержали хозяева - 64:83. Вот и в Таллине итальянцы на бумаге выглядели фаворитами. Во-первых, по сравнению с февральским матчем главный тренер наших Сергей Базаревич не досчитался нескольких важных игроков, таких как Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Артем Клименко. Во-вторых, не последнюю роль имел психологический фактор. Италия на правах одного из хозяев предстоящего Евробаскета, уже гарантировала себе участие на турнире, и в квалификации выступает без лишнего давления.

- Итальянцы привезли хороший состав, - рассуждал перед игрой Базаревич. - Я еще перед февральским "окном" говорил. На них не давит результат, и это очень раскрепощает. К тому же в команде собраны игроки, которые получают в серии A большое время. Это серьезный соперник, что показала и наша игра в Неаполе в феврале.

Начало получилось нервным для обеих команд. Нули на табло держались почти две минуты. Итальянцы были не очень точны в атаках, а россияне так часто в простых ситуациях теряли мяч, что до броска дело почти не доходило. Первой засуху прервала сборная Италии, которая повела 6:0. Однако Базаревич не стал брать тайм-аут, а "треха" капитана Андрея Воронцевича помогла догнать соперника. В итоге первая четверть завершилась вничью 15:15.

В следующей 10-минутке нашим удалось сократить количество потерь, а Станислав Ильницкий, пропускавший первый матч, добавил россиянам агрессии в нападении. Тем не менее подопечные Базаревича продолжали набирать очки с напряжением и к большому перерыву снова чуть отпустили соперника - 31:36. К сожалению, козырь, которым наши в предыдущей игре побили эстонцев, точные трехочковые, в этот раз не работал: всего четыре реализованных попытки из 25 за первую половину.

Третья четверть сложилась для наших еще труднее: всего три попадания с игры. Впрочем, и соперник был небезупречен. И к началу четвертой 10-минутки вел со счетом 50:44. По результативности эта четверть стала лучшей для российской сборной. К тому же мы ее выиграли - 22:20, даже несмотря на неважную реализацию штрафных бросков. Возможно, их и не хватило для победы. Подопечные Базаревича сумели "затащить" итальянцев в концовку, но там соперник оказался чуть лучше.