Светлана Светличная решила подарить свою квартиру соседям

Восьмидесятилетняя советская, российская актриса Светлана Светличная, госпитализированная с подозрением на инсульт, уточнила планы на судьбу своего имущества.

По словам звезды "Бриллиантовой руки", свою квартиру в Ясенево она решила подарить соседям. Чтобы те вспоминали ее добрым словом. Как заверила артистка, соседи те - "очень приличные люди и благодарные", а вот родные ее - напротив, "не такие".

"Внучка Маша не благодарная, от нее я никогда не испытывала тепла. Поэтому решили: отдам свою квартиру хорошим людям, хорошей семье", - цитирует Светличную KP.RU. Уточняя, что перед тем Светлана Афанасьевна уже передала благодарным соседям своего черного кота Фила, когда ее положили в Первую Градскую больницу - больше некому было почтенного Фила делегировать.

Светлана Светличная родилась в 1940 году в Ленинакане, Армянская ССР. Отец был подполковником СМЕРШ.

В 1958-м поступила во ВГИК на курс Михаила Ромма. Годом позже дебютировала в кино. Среди работ - "Застава Ильича", "Тридцать три", "Новые приключения неуловимых", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя", роль мамы-призрака в "Богине" Литвиновой.

Ранее Светличная рассказала на телешоу, что родные пытались отравить ее шариками ртути - и всё из-за недвижимости.