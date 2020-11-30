Теоретическую часть экзамена на права изменят с учетом статистики ДТП

Билеты к экзамену на водительские права будут перерабатывать с учетом статистики аварийности на дорогах. Об этом рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.

"Аварии документально оформляются. После эти данные поступают в аналитическую систему, по которой можно смотреть, где растет аварийность и почему так происходит? Исходя из этого, конечно, мы предполагаем переработку экзаменационных билетов", - цитирует собеседника РИА Новости.

Глава ГИБДД России Михаил Черников ранее пояснял, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.

Также сообщалось, что в России возможен пересмотр перечня ошибок из-за которых может быть остановлен экзамен на получение прав. Данное предложение содержится в проекте приказа МВД России об утверждении административного регламента экзаменов.

При этом к грубым нарушениям планируют отнести использование во время движения телефона или иного средства связи. Непристегнутый ремень безопасности - нарушение из-за которого экзамен может быть остановлен. Сейчас эта ошибка относится к категории средних. Вступление в силу нового регламента запланировано на 1 апреля 2021 года.