В Кремле призвали избегать резких движений по Приднестровью

Изменение статус-кво в Приднестровье чревато серьезной дестабилизацией, предостерегли в Кремле.

Избранный президент Молдавии Майя Санду выступила за вывод российской группировки из Приднестровья и замену миротворцев РФ на гражданских наблюдателей ОБСЕ. Предварительного обсуждения этой темы не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, мы рассчитываем на то, что потребность в более сбалансированном подходе в контексте наших двусторонних отношений велика", - заявил представитель Кремля. "Диалог с Додоном (действующий президент Молдавии - прим. "РГ") и сейчас продолжается, но он был гораздо более конструктивный в этом плане", - оценил он.

"Мы рассчитываем на то, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность", - заметил Песков. "Мы будем учитывать все возможные негативные последствия каких-либо резких шагов", - подчеркнул он.

На вопрос, при каких условиях российские миротворцы могут покинуть Приднестровье, пресс-секретарь президента заявил: "Россия выполняет очень важные функции. И, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, может привести к серьезной дестабилизации".

"Поэтому мы, конечно, рассчитываем, что все это будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане", - продолжил Песков.

На вопрос о контактах Кремля с Санду, пресс-секретарь российского лидера заметил: "Контакты идут по линии наших дипломатов". И напомнил, что Владимир Путин поздравил ее с победой на выборах.