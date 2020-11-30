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30 ноября 2020 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 28 ноября 2020 года № 1532 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

Дата подписания 28 ноября 2020 г.
Опубликован 30 ноября 2020 г.
Вступает в силу 28 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 года № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Указ главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 года № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Указ главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 года № 1143 "Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с учетом предложения Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 26 ноября 2020 г. № 14-00-03/72-2020 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, дополнив пунктом 27.1 следующего содержания:

"27.1. В целях обеспечения безопасности граждан при проведении на территории Республики Саха (Якутия) новогодних праздников:

1) органам государственной власти Республики Саха (Якутия) и органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) исключить из плана основных мероприятий мероприятия, посвященные празднованию Нового года, за исключением проводимых в режиме онлайн;

2) в организациях дошкольного образования и общеобразовательных организациях разрешить проведение праздничных мероприятий при условии их организации в пределах отдельных групп и классов без участия родителей и привлечения лиц, оказывающих услуги в сфере культурно-развлекательного досуга клиентов;

3) рекомендовать предприятиям торговли установить 12-часовой рабочий день по 31 декабря 2020 года.".

2. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "30 ноября 2020 года" заменить словами "15 января 2021 года";

2) абзац первый подпункта "и" пункта 2 дополнить словами ", с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года при условии соблюдения режима работы с 08.00 до 23.00 часов".

3. Внести в правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, следующие изменения:

1) в пункте 3.1 слова "на соответствующей территории (включая прилегающую территорию)" исключить;

2) дополнить пункт 2.3 абзацами следующего содержания:

"с 1 по 14 декабря 2020 года;

с 15 по 28 декабря 2020 года;

с 29 декабря 2020 года по 3 января 2021 года;

с 4 января по 15 января 2021 года.".

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



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