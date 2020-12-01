Al Alam: Иранский ученый был убит из управляемого через спутник оружия

Руководитель центра исследований при минобороны Ирана, физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит при помощи автоматического стрелкового оружия, которое управлялось через спутник.

Такую информацию в понедельник распространил телеканал Alam, ссылаясь на свои источники. По их данным, оружие было израильского производства, пишет РИА Новости. Ранее телеканал Press TV уже сообщал, что на месте убийства Фахризаде были обнаружены фрагменты оружия израильского производства. Соответствующий вывод сделали специалисты после изучения собранных на месте происшествия предметов. Отмечается, что на некоторых фрагментах были обнаружены логотипы израильской военной промышленности. Их технические характеристики также подтверждают эту версию происхождения оружия.

Напомним, ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения на него, произошедшего 27 ноября в провинции Тегеран. Он был застрелен из управляемого дистанционно автоматического оружия, когда вышел из машины. По нему был открыт огонь из автомобиля, который находился примерно в 150 метрах. Позже машина, из которой стреляли, была взорвана.