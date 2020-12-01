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Рубрика: В мире

Аргентинцы попросили власти изобразить Марадону на купюре в 10 тысяч песо

Картина возле стадиона Бока Хуниорс в Буэнос-Айресе, Аргентина. Фото: AP Photo / Rodrigo Abd Картина возле стадиона Бока Хуниорс в Буэнос-Айресе, Аргентина. Фото: AP Photo / Rodrigo Abd
Картина возле стадиона Бока Хуниорс в Буэнос-Айресе, Аргентина. Фото: AP Photo / Rodrigo Abd

Аргентинцы просят изобразить Диего Марадону на купюре в 10 тысяч песо. Эта инициатива уже набрала свыше 13 тысяч подписей, следует из данных на платформе Change.org, предназначенной для петиций граждан к властям.

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino
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Уже есть и дизайн купюры, оформленный в цветах флага Аргентины - голубом и белом. В центре портрет молодого Марадоны, на заднем плане выигранный им кубок мира, уточняет РИА Новости.

Акция была запущена меньше суток назад. Число людей, подписавших петицию, продолжает расти. В Аргентине самая большая купюра - это тысяча песо. Однако национальная валюта значительно упала по отношению к доллару за последние два года и продолжает движение вниз.

Напомним, легендарный футболит скончался в Аргентине в возрасте 60 лет. Это случилось 25 ноября. Причиной стал сердечный приступ. Марадона в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира 1986 года, а в 1990 году завоевал серебряные медали. В составе национальной команды он провел 91 матч и забил 34 мяча. Став тренером, Марадона помог аргентинской команде дойти до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года. Спортсмен похоронен на частном кладбище Белла Виста, неподалеку от столицы Аргентины. Там же находятся могилы его родителей.

В мире Южная Америка Аргентина Умер Диего Марадона

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