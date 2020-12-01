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01.12.2020 14:15
Рубрика: Происшествия

В Ярославле поджигателя дома приговорили к пожизненному заключению

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фигурант дела о поджоге жилого дома в Ростове Великом и гибели восьми человек приговорен судом в Ярославле к пожизненному лишению свободы.

Напомним, пожар с многочисленными жертвами произошел на улице Ленинской, 13 в Ростове Великом рано утром 19 октября 2019 года. Сообщение о возгорании двухэтажного наполовину деревянного особняка XIX века с мезонином сотрудники МЧС получили в 04:48.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области
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Как потом выяснилось, в это время в охваченном пламенем доме находились 17 жильцов. Больше половины из них смогли спастись, выбравшись из окон первого этажа, восемь человек погибли: семеро на месте, в том числе пятеро детей, старшему из которых было всего шесть лет, еще одна женщина через несколько дней скончалась в больнице. Спасаясь от огня, она выпрыгнула из окна мезонина и получила тяжелейшие травмы.

Органы следствия установили, что причиной пожара стал поджог. После задержания подозреваемого в его совершении 38-летнего Александра Комарова выяснилось, что между 10-летним сыном фигуранта и его одноклассником, жившим в доме на улице Ленинской, произошел конфликт. Ночью нетрезвый отец отправился туда "разбираться". Приехал к дому на такси, беспрепятственно попал в подъезд, звонил в двери квартир, а когда ему "в грубой форме" не открыли, вернулся к ждавшей его машине такси, взял из кармана оставленной там куртки зажигалку и запалил нижнюю часть деревянной лестницы в подъезде, а также тряпку, которую нашел тут же. После чего уехал.

Комаров был обвинен в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном с особой жестокостью, покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества. Подсудимый в содеянном раскаялся, хотя вину признал только частично.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По словам адвоката Геннадия Губкина, его подзащитный действительно поджег ступеньку, но потом все потушил, лестницу руками затер, а ветошь затоптал. В связи с этим защита просила суд переквалифицировать обвинение с убийства и покушения на убийство на причинение смерти по неосторожности. Более того, защитник заявил, что его подзащитный вообще непричастен к пожару, потому что очаг возгорания находился не на лестнице, а в тамбуре.

Однако после рассмотрения дела Ярославский областной суд пришел к выводу, что вина мужчины доказана по всем пунктам обвинения: "а, в, д, е, и" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство восьми лиц, в том числе малолетних, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений", части 3 статьи 30, пунктам "а, в, д, е, и" части 2 статьи 105 "Покушение на убийство девяти лиц, в том числе малолетних", а также части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение имущества".

Осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в ИК особого режима.

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