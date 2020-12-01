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01.12.2020 17:30
Рубрика: Происшествия

МВД опубликовало видео допроса "поволжского маньяка"

Текст: Сергей Кирсанов

МВД России обнародовало видео с допроса задержанного в Казани предполагаемого серийного убийцы, жертвами которого стали 26 пожилых женщин.

Так, подозреваемый заявил полицейским, что готов сотрудничать со следствием, но не помнит точное количество эпизодов. По его словам, своих жертв он высматривал около рынков, магазинов, а затем провожал до дома. В большинстве случаев он представлялся коммунальных служб, иногда напрашивался под другими предлогами, после чего женщины сами впускали его в квартиру.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Напомним, сегодня утром в доме на улице Главной в столице РТ был задержан 38-летний Радик Тагиров, по версии правоохранителей, являющийся так называемым "поволжским маньяком". В течение 2011 и 2012 годов в 12 городах на территории Татарстана, других регионов Поволжья, а также в Пермском крае были обнаружены убитыми более двух десятков пенсионерок. Преступления оставались нераскрытыми более восьми лет.

Как рассказали в СК РФ, личность подозреваемого удалось установить в результате проверки генотипа по криминалистическим базам. С одного из мест убийств следователям удалось изъять биологические образцы преступника.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что Тагиров был ранее судим за кражу, а также по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Из мест заключения он освободился в июне 2010 года.

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