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01.12.2020 06:03
Рубрика: Власть

Российские миротворцы сделали безопасным передвижение по Лачинскому коридору

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Российские миротворцы обеспечили безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Военнослужащие контролируют перевозку продовольственных грузов, сопровождают ремонтные бригады, которые занимаются восстановлением инфраструктуры в регионе", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В места своего прежнего проживания с 14 ноября вернулись уже более 26 тысяч беженцев. Ранее в военном ведомстве рассказали о полевом госпитале, который развернут в Нагорном Карабахе. Он расположен на территории аэропорта в городе Степанакерт. Медики охватят своей помощью не только миротворческий контингент, но и будут готовы оказать ее местному населению.

Добавим, что российские миротворцы находятся в регионе в соответствии с договоренностями, зафиксированными в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе.

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