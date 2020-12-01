Российские миротворцы сделали безопасным передвижение по Лачинскому коридору

Российские миротворцы обеспечили безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Военнослужащие контролируют перевозку продовольственных грузов, сопровождают ремонтные бригады, которые занимаются восстановлением инфраструктуры в регионе", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В места своего прежнего проживания с 14 ноября вернулись уже более 26 тысяч беженцев. Ранее в военном ведомстве рассказали о полевом госпитале, который развернут в Нагорном Карабахе. Он расположен на территории аэропорта в городе Степанакерт. Медики охватят своей помощью не только миротворческий контингент, но и будут готовы оказать ее местному населению.

Добавим, что российские миротворцы находятся в регионе в соответствии с договоренностями, зафиксированными в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе.