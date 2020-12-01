Штаб Трампа представит в суде доказательства нарушений на выборах в Неваде

Представители штаба действующего президента США, республиканца Дональда Трампа представят на этой неделе свидетельства нарушений при голосовании на выборах главы государства в штате Невада. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни в интервью Fox News.

По ее словам, Невада - это штат, за которым следует пристально следить в ближайшие дни. "Суд разрешил нам представить свидетельства очевидцев", - цитирует Макиэни ТАСС. Она уточнила, что показания свидетелей, на которых настаивают сторонники Трампа, будут заслушаны в суде в Неваде в среду и четверг.

Напомним, еще 10 ноября Трамп обещал опубликовать данные о голосовании в Неваде, которая оказалась очагом фальшивых бюллетеней. Он заявлял, что глава Американского консервативного союза Мэтт Шлапп и сопредседатель предвыборного штаба Трампа в Неваде Адам Лаксальт выявили вещи, которые, "когда будут опубликованы, окажутся абсолютно шокирующими".

Состоявшиеся третьего ноября в США президентские выборы Трамп называет "жульническими". Он не раз выступал с заявлениями о масштабных подтасовках и фальсификации.