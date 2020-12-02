Михаила Ефремова поместили на карантин в белгородской колонии

Актер Михаил Ефремов, которого перевели для отбывания наказания в колонию № 4 в белгородском райцентре Алексеевка, помещен на 15-дневный карантин.

- Это обычная практика для каждого прибывшего в колонию. После карантина комиссия рассмотрит вопрос о трудоустройстве Ефремова, - рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСИН по региону.

В ИК-4 есть возможность выучиться на токаря, повара или оператора швейной машины. Ранее здесь отбывали наказание футболисты Александр Корорин и Павел Мамаев.

Напомним, Михаил Ефремов получил семь с половиной лет лишения свободы за пьяное ДТП, в котором погиб человек. Актер просил оставить его отбывать наказание в хозотряде при столичном СИЗО, где планировал организовать тюремный театр. Свои замыслы артист сможет реализовать и в Алексеевке - в ИК-4 имеется клуб.