Генпрокуратура рассказала о нарушениях в пензенском доме-интернате

Стали известны предварительные результаты проверки, которая проводится по поручению Генпрокуратры в Мокшанском доме-интернате для детей и молодежи с особенностями психического развития. Его воспитанники записали и распространили видеообращение, где рассказали, как к ним применялось физическое и психическое насилие.

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, 27 ноября произошла ссора между директором интерната и воспитанником, последнему были причинены телесные повреждения. По факту превышения должностных полномочий 30 ноября возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ.

Директор интерната, который проработал на этой должности меньше трех месяцев, уволен.

Прокурорская проверка продолжается. Будет дана оценка условиям содержания, питания, обучения воспитанников, материально-техническому оснащению здания, обеспеченности квалифицированным персоналом. Проверяется исполнение законодательства при приеме сотрудников на работу в доме-интернате, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, особенно в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Расследование уголовного дела также взяла под контроль Генпрокуратура РФ.