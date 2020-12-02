Историку Соколову отказали в новой психиатрической экспертизе

Октябрьский районный суд Петербурга отказал историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в проведении новой психиатрической экспертизы.

Ходатайство подал адвокат Соколова Сергей Лукьянов. Он указал, что предыдущая экспертиза, которая проводилась зимой прошлого года, имела ряд недостатков.

Тем не менее, судья отказала адвокату, сославшись на то, что конкретные обоснования претензий не приведены.

Напомним, в ходе экспертизы Соколов был признан вменяемым. Правда, было указано, что историк длительное время находился в психотравмирующей ситуации. Сам Соколов с этими выводами соглашался и указывал, что такой ситуацией для него был конфликт с оппонентом по историческим взглядам Евгением Понасенковым.

Напомним, открытый процесс по делу Олега Соколова проходит уже более двух месяцев. Историк признает вину в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, утверждает, что стрелять в девушку не хотел, а заряженным ружьем собирался лишь успокоить. Расчленение тела историк объяснил желанием скрыть следы преступления.