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02.12.2020 16:18
Рубрика: Происшествия

Историку Соколову отказали в новой психиатрической экспертизе

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

Октябрьский районный суд Петербурга отказал историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в проведении новой психиатрической экспертизы.

Ходатайство подал адвокат Соколова Сергей Лукьянов. Он указал, что предыдущая экспертиза, которая проводилась зимой прошлого года, имела ряд недостатков.

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Тем не менее, судья отказала адвокату, сославшись на то, что конкретные обоснования претензий не приведены.

Напомним, в ходе экспертизы Соколов был признан вменяемым. Правда, было указано, что историк длительное время находился в психотравмирующей ситуации. Сам Соколов с этими выводами соглашался и указывал, что такой ситуацией для него был конфликт с оппонентом по историческим взглядам Евгением Понасенковым.

Напомним, открытый процесс по делу Олега Соколова проходит уже более двух месяцев. Историк признает вину в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, утверждает, что стрелять в девушку не хотел, а заряженным ружьем собирался лишь успокоить. Расчленение тела историк объяснил желанием скрыть следы преступления.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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