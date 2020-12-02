На Кубани завели новое дело на мужчину, прятавшего 50 млн на кладбище

В Краснодарском крае СК по региону возбудил еще одно уголовное дело против замдиректора энергосетевой компании. Как сообщили в пресс-службе ведомства, теперь мужчину подозревают не только в посредничестве при даче взятки, но и в незаконном получении им самим крупной суммы денег.

- По данным следствия, весной 2020 года заместитель генерального директора с целью личного обогащения решил получить взятку от представителей одной из коммерческих организаций, за способствование увеличения мощности потребления электроэнергии, - говорится в официальном сообщении ведомства.

Деньги мужчина получил через одного из директоров филиала электросетевой компании Кубани. По предварительным данным, сумма взятки составила 10 миллионов 160 тысяч рублей за помощь в увеличении мощности потребления электроэнергии до 930 кВт.

Суд уже арестовал подозреваемого в рамках предыдущего уголовного дела, в следственных органах уточнили, что сейчас идет сбор доказательств, уже есть показания свидетелей, а также изъята крупная сумма наличных. Оба уголовных дела объединили в одно производство, а самого фигуранта проверяют на причастность к другим эпизодам преступной деятельности.

Как сообщалось ранее, замдиректора энергосетевой компании Краснодарского края задержали по делу о посредничестве в даче взятки. Он посоветовал одному из своих сотрудников передать правоохранителям крупную сумму денег, чтобы избежать проверок, а сам предложил стать посредником. При обыске дома и на рабочем месте у него изъяли 20 миллионов рублей, сто тысяч долларов десяток дорогих наручных часов. Позднее на Славянском кладбище в Краснодаре следователи нашли тайник с 50 миллионами рублей, которые подозреваемый якобы добыл преступным путем.